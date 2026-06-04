Un atleta della scuola Marconi ha vinto l’oro nel lancio del vortex ai Giochi della Gioventù. La vittoria si aggiunge a risultati positivi in altre discipline praticate dall’atleta. La scuola ha adottato strategie per integrare sport e inclusione, coinvolgendo studenti con diverse capacità e promuovendo attività sportive accessibili a tutti. Non sono stati forniti dettagli sulle altre discipline praticate dall’atleta o sugli specifici metodi di integrazione adottati dalla scuola.

Quali altre discipline ha dominato l'atleta oltre al lancio del vortex?. Come ha fatto la scuola Marconi a integrare sport e inclusione?. Chi ha coordinato i percorsi formativi innovativi per gli studenti?. Perché il successo di Presciuttini è considerato un modello per il territorio?.? In Breve Presciuttini ottiene il quinto posto con la squadra di Baskin a Roma.. Il professor Lorenzo Bertinelli coordina i percorsi regionali di educazione fisica.. Il CIP Umbria riconosce l'impegno della scuola media Marconi di Terni.. Il modello educativo integra nuoto, atletica e sport inclusivi nel territorio.. L’oro di Giulio Presciuttini ai Giochi della Gioventù: trionfo del vortex per l’Istituto Marconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro ai Giochi della Gioventù: trionfo del vortex per il Marconi

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