Omicidio Villetta Di Negro Viscogliosi | Camara irregolare in Italia da anni non doveva essere qui da tempo
Durante il consiglio comunale di giovedì 4 giugno si è svolto un confronto sulla sicurezza, in cui è stato discusso anche il caso di un cittadino straniero coinvolto in un omicidio. Secondo quanto riferito, l'uomo aveva un permesso di soggiorno irregolare in Italia da diversi anni. La discussione ha evidenziato che la presenza del soggetto in Italia non era più conforme alle norme vigenti.
Era nell'aria da giorni il duro confronto andato in scena oggi, giovedì 4 giugno, in consiglio comunale sul tema della sicurezza. Al centro del dibattito, ovviamente, l'omicidio di sabato scorso a Villetta Di Negro, dove il 49enne senza fissa dimora Pietro Alberto Paolo Signor è stato ucciso. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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