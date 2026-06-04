Omicidio Villetta Di Negro Viscogliosi | Camara irregolare in Italia da anni non doveva essere qui da tempo

Notizia in breve

Durante il consiglio comunale di giovedì 4 giugno si è svolto un confronto sulla sicurezza, in cui è stato discusso anche il caso di un cittadino straniero coinvolto in un omicidio. Secondo quanto riferito, l'uomo aveva un permesso di soggiorno irregolare in Italia da diversi anni. La discussione ha evidenziato che la presenza del soggetto in Italia non era più conforme alle norme vigenti.