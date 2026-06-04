Omicidio di Castelfranco un regista in aula per analizzare il video del delitto

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula, un regista ha presentato un video relativo all’omicidio avvenuto a Castelfranco. La Corte d’Assise ha ascoltato la proiezione, mentre le difese dei due imputati si sono scontrate su chi fosse responsabile. Entrambe le parti hanno tentato di attribuire le responsabilità all’altro, in un procedimento che si svolge con l’ausilio di immagini video e confronti tra le versioni dei coinvolti.

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L'aula della Corte d'Assise trasformata in una sorta di set cinematografico. E sullo sfondo le difese dei due imputati che divergono totalmente e che cercheranno l'una di scaricare le responsabilità sull'altro. Tra i periti chiamati a deporre nel processo per l'omicidio di Lorenzo Cristea, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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