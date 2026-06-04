Omicidio di Castelfranco un regista in aula per analizzare il video del delitto

Notizia in breve

In aula, un regista ha presentato un video relativo all’omicidio avvenuto a Castelfranco. La Corte d’Assise ha ascoltato la proiezione, mentre le difese dei due imputati si sono scontrate su chi fosse responsabile. Entrambe le parti hanno tentato di attribuire le responsabilità all’altro, in un procedimento che si svolge con l’ausilio di immagini video e confronti tra le versioni dei coinvolti.