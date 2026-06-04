Nel match tra Italia e Lussemburgo, un gol di Esposito ha aperto le marcature. La partita si è sbloccata quando l’attaccante ha concluso con precisione da distanza ravvicinata, portando avanti la squadra azzurra. Durante il gioco, Favasuli ha preso il controllo della fascia destra, creando diverse opportunità offensive e mantenendo alta la pressione sulla difesa avversaria.

Come ha fatto Favasuli a dominare la fascia destra contro il Lussemburgo? Chi è l'autore del gol che ha sbloccato la partita? Perché la media d'età di vent'anni ha cambiato il gioco? Quale strategia tattica ha imposto il ritmo fisico di Baldini??? In Breve Media d'età della Nazionale di vent'anni sotto la guida di Silvio Baldini Favasuli domina la fascia destra prima di lasciare il campo al minuto 66 Il terzino calabrese di Africo ha trascorso il percors . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Nuova era azzurra: l’Italia batte il Lussemburgo con Esposito

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