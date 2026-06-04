California Naturals ha annunciato il cambio al vertice con l’ingresso di un nuovo CEO. Contestualmente, il brand ha avviato nuovi investimenti per rafforzare la propria posizione sul mercato. La società statunitense di prodotti per la cura personale ha aggiornato la propria struttura manageriale e finanziaria. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la crescita e ampliare le linee di prodotto. I dettagli sugli importi degli investimenti e sui piani futuri non sono stati comunicati.

Il brand di personal care statunitense California Naturals rafforza la propria struttura finanziaria e manageriale. La società ha infatti appena chiuso un round di finanziamento considerato Series B, guidato da Align Ventures. A questo finanziamento hanno partecipato anche gli investitori già presenti nel capitale, come Elizabeth Street Ventures. Ad oggi i termini dell’operazione non sono comunque stati resi noti. California Naturals, nuovo CEO e investimenti per il brand personal care statunitense. Quello che sappiamo è che le risorse saranno destinate a sostenere la crescita del marchio nei principali retailer. Si tratta di Target, Ulta e CVS, che accompagnano il lancio di nuove categorie di prodotto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Novità in casa California Naturals: nuovo CEO e nuovi investimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

More than 17,000 under evacuation orders as Southern California wildfire threatens homes

Notizie e thread social correlati

John Ternus, chi è il nuovo CEO Apple: l’ingegnere dietro Mac, iPad e nuovi iPhoneDal primo settembre, la guida di Apple passerà a un ingegnere che negli ultimi anni ha coordinato lo sviluppo di Mac, iPad e iPhone.

Piano Casa, 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati: le novitàIl Consiglio dei ministri ha approvato il Piano Casa, che prevede la realizzazione di oltre 100mila nuovi alloggi popolari a prezzi calmierati entro...