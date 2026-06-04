Niente sesso per davvero e per tutta la vita? All’origine del fenomeno

Ci sono individui che non hanno mai avuto rapporti sessuali nel corso della vita. Questa condizione, nota come asexualità assoluta, si riferisce a persone che non percepiscono desiderio sessuale. Non si tratta di una scelta o di un problema di salute, ma di una caratteristica stabile nel tempo. La maggior parte delle persone ha rapporti sessuali, ma ci sono casi documentati di individui che per tutta la vita non hanno mai avuto esperienze intime.

Si fa presto a dire niente sesso. Eppure ci sono davvero persone che non hanno mai avuto rapporti sessuali nel corso della vita. Ma cos’è che spienge a questa chiusura? Il fenomeno, ribattezzato sexlessness dai ricercatori anglofoni, è interessante e incuriosisce in un’epoca in cui il porno è diventato ubiquitario sui social e l’età dei fruitori si abbassa sempre più. In prima linea anche due studiosi italiani, Giacomo Ciocca del Dipartimento di Benessere, Salute e Sostenibilità Ambientale della Sapienza Università di Roma e Antonio Del Casale, del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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