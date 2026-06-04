Il Presidente della Repubblica ha richiesto ufficialmente al Ministero della Giustizia di avviare nuovi accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti, avvenuta circa 11 anni fa. Il Capo dello Stato ha precisato di non aver subito influenze durante il procedimento e di non aver rivalutato la decisione. La richiesta è stata pubblicamente annunciata, ringraziando il Ministero per la pronta risposta. Non ci sono state ulteriori modifiche o revoche alla grazia concessa.

«Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura». E' quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti. Le motivazioni «L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il Quirinale: «Il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Nessuna rivalutazione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grazia per Minetti, il Quirinale chiede chiarezza - 1mattina News 28/04/2026

Notizie e thread social correlati

La grazia a Nicole Minetti «da Mattarella senza farsi influenzare», il Quirinale chiude il caso: la risposta alle voci su “silenzio” e trattamento particolareIl Quirinale ha comunicato che la grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica non sarà soggetta a revisione o revoca.

Nicole Minetti, il Quirinale: «Nessuna rivalutazione della grazia dopo il parere positivo del pg di Milano»Il Quirinale ha precisato che non ci sarà alcuna rivalutazione della grazia concessa a Nicole Minetti, nonostante il parere positivo del PG di Milano.

Temi più discussi: La Procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti; La grazia a Nicole Minetti, perché il caso è chiuso; Caso Minetti, Nordio trasmette la relazione del Pg al Quirinale; Il Fatto non sbaglia mai, e questo è il suo problema. Il silenzio del Quirinale sul caso Minetti.

Si sono concluse le verifiche ordinate dal Quirinale per la grazia a Nicole Minetti. Per Nordio gli accertamenti sono stati minuziosi e blindano il provvedimento di clemenza, ma la partita giornalistica e giudiziaria resta apertissima. Se da un lato Procura, Govern x.com

Nicole Minetti, la Pg di Milano 'blinda' la grazia: False le notizie di stampa, confermato il parere positivo reddit

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiude le polemiche: Nessun motivo per rivedere il provvedimentoLe indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla grazia concessa a Nicole Minetti non trovano conferma. A chiarirlo è il Quirinale, che ha diffuso una nota ufficiale dopo ... leggo.it

Nicole Minetti, il Quirinale: Nessuna rivalutazione della grazia dopo il parere positivo del pg di MilanoIl Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ... ilgazzettino.it