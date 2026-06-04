Il Presidente della Repubblica ha concesso una grazia, senza lasciarsi influenzare da considerazioni politiche o pubbliche. In precedenza aveva richiesto al Ministero della Giustizia di effettuare nuovi accertamenti sulla vicenda. Il capo dello Stato ha precisato che questa decisione non comporta una rivalutazione delle responsabilità o delle accuse precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

«Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura». E' quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti. Le motivazioni «L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il Quirinale: «Il capo dello Stato concede grazie senza farsi influenzare. Nessuna rivalutazione»

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Grazia per Minetti, il Quirinale chiede chiarezza - 1mattina News 28/04/2026

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