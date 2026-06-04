Napoli-Spinazzola avanti insieme | c’è l’accordo per un biennale

Il Napoli e Leonardo Spinazzola hanno raggiunto un accordo per un contratto biennale. L’esterno italiano, arrivato nell’estate del 2024, ha disputato 72 partite e segnato 4 gol con la maglia azzurra. Durante la sua permanenza, ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana. La firma del nuovo contratto conferma la volontà di proseguire insieme.

La storia tra Leonardo Spinazzola e il Napoli è destinata a continuare. Arrivato nell’estate del 2024, l’esterno italiano ha totalizzato 72 presenze e 4 gol con la maglia del Napoli, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana. A confermare che l’accordo verbale per il rinnovo è già in essere sono stati sia Fabrizio Romano che il suo agente, intervenuto ai microfoni di Stile TV. Napoli, Spinazzola pronto al rinnovo. Riporta Romano sul suo canale Whatsapp: ” Leonardo Spinazzola firmerà un biennale col Napoli, accordo rivelato da giorni e ora c’è la stretta di mano.” L’agente ha invece dichiarato: “Esiste già un’intesa, manca ancora la firma sul contratto, ma l’accordo con la società è stato raggiunto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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