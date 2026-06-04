MX2 | a Kegums riprende la lotta tra Sacha Coene e Simo Laengenfelder

Notizia in breve

A Kegums, i piloti Sacha Coene e Simo Laengenfelder sono tornati a confrontarsi nel Campionato Mondiale MX2. La sfida tra i due continua, riprendendo dopo la tappa in Germania. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulle posizioni attuali, ma la competizione tra i due si mantiene aperta. La prossima fase del campionato sarà determinante per capire chi avanzerà in classifica.