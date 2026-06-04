MX2 | a Kegums riprende la lotta tra Sacha Coene e Simo Laengenfelder
A Kegums, i piloti Sacha Coene e Simo Laengenfelder sono tornati a confrontarsi nel Campionato Mondiale MX2. La sfida tra i due continua, riprendendo dopo la tappa in Germania. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulle posizioni attuali, ma la competizione tra i due si mantiene aperta. La prossima fase del campionato sarà determinante per capire chi avanzerà in classifica.
La sfida continua, la lotta continua. Dopo la tappa in Germania il Campionato Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2, prosegue con il GP di Lettonia, ottavo atto della stagione pianificato verso l’impegnativo e complesso circuito di Kegums Per l’occasione assisteremo nuovamente ad una sfida imperdibile per i piani alti della classifica. Riepiloghiamo velocemente la situazione: in questo momento a comandare le operazioni c’è Sacha Coenen che, con 320, attualmente difende un margine estremamente risicato su Simon Laengenfelder, attualmente secondo a quota 317 precedendo Guillem Farres, terzo a 301, oltre che Liam Everts, quarto a 281. Lo scorso anno, a fronte di un’ottima qualifica da parte di Laengenfelder, Coenen si aggiudicò gara-1 e Gran Premio, mentre gara-2 andrò a Kay de Wolf. 🔗 Leggi su Oasport.it
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