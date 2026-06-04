Musica e talento protagonisti all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova | due giornate tra concerti e concorsi

Due giornate dedicate alla musica e ai talenti degli studenti si sono svolte all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini. Durante l’evento, sono stati organizzati concerti e concorsi rivolti agli alunni, con l’obiettivo di promuovere la creatività e valorizzare le capacità artistiche dei giovani. L’iniziativa si è svolta in due giorni consecutivi, coinvolgendo studenti e insegnanti in attività musicali e competitive.

Arezzo, 04 giugno 2026 – Due giornate intense all’insegna della musica, della creatività e della valorizzazione dei talenti degli studenti per l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini. Lo scorso fine settimana la scuola valdarnese è stata protagonista di due importanti appuntamenti che hanno coinvolto alunni, docenti e famiglie, confermando il ruolo centrale dell’educazione musicale nel percorso formativo dell’istituto. Il primo evento si è svolto giovedì 21 maggio al Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini, che ha ospitato il tradizionale concerto di fine anno della scuola primaria. Un appuntamento molto partecipato, capace di coinvolgere il pubblico attraverso un progetto artistico costruito intorno a un tema di grande complessità e attualità: il conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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