Morta Rita Benini la madre di Eleonora Bottaro | rifiutò le cure contro il tumore come accadde alla figlia

È morta Rita Benini, madre di Eleonora Bottaro, a dieci anni dalla morte della figlia, avvenuta a causa di una leucemia. La donna aveva rifiutato le cure contro il tumore, come aveva fatto anche la figlia. La sua morte segue una condanna penale insieme al marito in un caso giudiziario che ha generato molta attenzione pubblica. Nessun dettaglio su eventuali cause o circostanze specifiche della morte è stato reso noto.

Dieci anni dopo la morte della 18enne per leucemia, si spegne la madre condannata insieme al marito nel caso che divise l’Italia. Rita Benini, la madre di Eleonora Bottaro, la ragazza di 18 anni morta nel 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia per curare una leucemia linfoblastica acuta, è deceduta a 60 anni. La donna, secondo quanto riportato dalla stampa locale, era affetta da un tumore alla lingua e avrebbe scelto di non sottoporsi alle terapie oncologiche consigliate dai medici. La sua scomparsa riporta inevitabilmente sotto i riflettori uno dei casi più discussi degli ultimi anni in Italia, quello che portò alla condanna definitiva dei genitori della giovane per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Rita Benini, morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro

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