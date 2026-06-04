Milano avrà di nuovo una squadra di hockey su ghiaccio

Una nuova squadra di hockey su ghiaccio tornerà a competere a Milano, partecipando alla Ice Hockey League. La formazione inizierà le partite nel prossimo campionato, con una rosa composta da giocatori nazionali e stranieri. La società ha annunciato l’iscrizione ufficiale e l’intenzione di puntare a risultati importanti. La prima gara è prevista per la fine del mese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello sport nella città.

Con grandi ambizioni, visto che parteciperà alla prestigiosa Ice Hockey League; giocherà le partite di casa alla Fiera di Rho È stata una settimana molto importante per il piccolo ma appassionato mondo dell’hockey su ghiaccio italiano. È infatti diventato ufficiale che dalla stagione 20262027 la città di Milano avrà nuovamente una squadra maschile. Sarà una società nuova, il Milano Hockey Club, e giocherà in un’arena temporanea da 4mila posti (attualmente in fase di completamento) alla Fiera di Rho, un quartiere nella periferia nord della città. La notizia è grossa perché Milano ha una lunga tradizione di hockey su ghiaccio – la prima squadra fu fondata nel 1924 – e un tifo molto caldo, ma negli ultimi anni era mancato un progetto imprenditoriale e sportivo che mantenesse viva la squadra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Milano sogna la sua squadra di hockey: il piano per il ghiaccio dopo le Olimpiadi

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