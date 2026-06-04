Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove norme su asilo, rimpatri e lavoro per rispondere alle disposizioni del Patto dell’Unione europea sulla migrazione. Il provvedimento riguarda misure urgenti in ambito di giustizia e gestione dei flussi migratori. La legge stabilisce procedure più snelle e regole aggiornate per il trattamento dei richiedenti asilo e le operazioni di rimpatrio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle singole misure contenute nel decreto.

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo. Il provvedimento, proposto dalla Premier Meloni e dai ministri Nordio, Piantedosi, Tajani e Foti, adegua l'ordinamento italiano alle direttive europee sull'accoglienza e ai regolamenti in materia di procedure comuni di protezione, rimpatri e sistema Eurodac. Il testo ridefinisce le fasi di manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tra le novità principali spicca l'intervento sull'accesso al lavoro per i richiedenti asilo, innalzando a 90 giorni il periodo di preclusione dell'attività lavorativa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Migranti: ok del Cdm al decreto per il Patto Ue. Nuove regole per asilo, rimpatri e lavoro

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