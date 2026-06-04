Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti insieme in Liguria, scambiandosi baci appassionati. La coppia si trova in questa regione per la prima volta questa estate. Le immagini mostrano i due mentre si abbracciano e si scambiano affetto in pubblico. Non sono stati annunciati altri spostamenti o programmi specifici. La loro presenza in Liguria è stata documentata da fotografie scattate sul posto.

A poche settimane dall'ufficializzazione della nuova storia d'amore, Michelle Hunziker e Giulio Berruti continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole, pur tenendosi alla larga dai social network. Nelle ultime ore, però, i paparazzi hanno sorpreso la coppia durate una giornata la mare in Liguria, tra baci e tenerezze in acqua. L'estate di Michelle Hunziker e Giulio Berruti ha ufficialmente preso il via da Varigotti, in Liguria, dove i due sono stati paparazzati durante una giornata di relax al mare. A pubblicare gli scatti è il magazine Diva e Donna, che fin dalla copertina parla di "passione rovente al mare" tra la conduttrice e il medico odontoiatra e attore, per cinque anni legato alla deputata Maria Elena Boschi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti sempre più inseparabili: baci roventi in Liguria

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: amore sempre più forte

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