Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Il servizio di protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per venerdì 5 e sabato 6 giugno, aggiornate al 4 giugno. Le previsioni indicano condizioni atmosferiche per i due giorni, senza specificare dettagli su pioggia, temperature o venti. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 5 e sabato 6 giugno, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un promontorio dinamico d'alta pressione sta, velocemente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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