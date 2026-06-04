Il tribunale ha archiviato le accuse contro Dell’Utri e Berlusconi, eliminando così anni di sospetti. La decisione riguarda accuse di natura penale che sono state giudicate infondate. La notizia è stata commentata dalla leader di un partito di centrodestra, che ha affermato che il movimento non si basa sull'illegalità e respinge interpretazioni negative sulla propria storia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Firenze.

Firenze, 4 giugno 2026 – "Il centrodestra italiano non si fonda sull'illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti nel tempo”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, commentando l’archiviazione del gip di Firenze riguardo alla posizione di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi sulle stragi del ‘93. “Rivendico con fermezza e orgoglio – dice Meloni – il ruolo politico e istituzionale di questa comunità: il centrodestra è, ed è sempre stato, una forza della legalità e per la legalità in Italia". "Cancellata ogni ombra”. La premier si sofferma sulla figura di Berlusconi: "Silvio Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni: “L’archiviazione per Dell’Utri e Berlusconi spazza via anni di sospetti infamanti. Centrodestra, forza della legalità”

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MELONI SI FA INTERVISTARE DA FEDEZ DOPO QUELLO CHE DICEVA SU BERLUSCONI, SALVINI E SU DI LEI

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