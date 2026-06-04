Maturità2026 online le commissioni d’esame sono 13.989 Gli studenti coinvolti sono 527.607

Sono state pubblicate online le 13.989 commissioni d’esame per la Maturità 2026, coinvolgendo 527.607 studenti. Le liste sono accessibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.it Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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