Il presidente della Repubblica ha confermato la grazia concessa a Nicole Minetti, respingendo ogni richiesta di rivalutazione da parte della procura generale di Milano. La decisione, quindi, rimane invariata, e non ci sono stati ulteriori passaggi ufficiali sul provvedimento. La conferma è arrivata in risposta alle istanze che chiedevano una revisione della decisione. La grazia, quindi, resta valida e definitiva.

Punto forse definitivo sulla questione relativa della grazia a Nicole Minetti Punto forse definitivo sulla questione relativa della grazia a Nicole Minetti. Una nota del Quirinale recita quanto segue: "L'Autorità giudiziaria competente ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla presidenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mattarella conferma la grazia alla Minetti: "Nessun motivo per rivalutare la decisione della procura generale di Milano"

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