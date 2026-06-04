Una coppia formata durante il programma Matrimonio a Prima Vista ha annunciato la nascita di un figlio. I due partecipanti, Linda Manzoni e Federico Cortinovis, hanno comunicato il nome del neonato. Non sono stati forniti dettagli sul luogo e sulla data di nascita, né altre informazioni sulla famiglia. La notizia è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori commenti.

Per quanto spesso il pubblico metta in dubbio la veridicità di certi programmi, c’è da dire che il tempo ha dimostrato che alcune coppie uscite da reality e dating show non solo hanno resistito, ma hanno anche creato famiglie bellissime. Così, dopo il recente annuncio della gravidanza di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, ex di Matrimonio a prima vista, adesso anche altri due vecchi partecipanti al reality di Real Time hanno voluto informare i follower sull’andamento della gestazione. Manca infatti sempre meno all’arrivo del primo figlio di Linda Manzoni e Federico Cortinovis, la coppia nata lontano dalle telecamere dopo la partecipazione alla tredicesima edizione di Matrimonio a prima vista, andata in onda pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Matrimonio a prima vista, la coppia “a sorpresa” Linda Manzoni e Federico Cortinovis annuncia il nome del figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FINALE COL BOTTO | MATRIMONIO A PRIMA VISTA STAGIONE 13 E POI... (PUNTATA 9)

Temi più discussi: Matrimonio a prima vista: Linda Manzoni e Federico Cortinovi svelano il nome del figlio e quando nasce; Matrimonio a prima vista, la coppia 'a sorpresa' Linda Manzoni e Federico Cortinovis annuncia il nome del figlio; Matrimonio a prima vista, Linda e Federico presto genitori: Ecco il nome scelto per nostro figlio | Video; Matrimonio a prima vista, Linda e Federico svelano il nome del loro primo bebè: il dolce video.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis aspettano un figlio, tra due mesi nascerà Matteo. La coppia nata dopo #Matrimonioaprimavista ha annunciato il nome del bambino con un video pubblicato sui social. x.com

Matrimonio a prima vista, la coppia a sorpresa Linda Manzoni e Federico Cortinovis annuncia il nome del figlioLa coppia si è conosciuta in maniera rocambolesca a Matrimonio a prima vista e ora, in attesa del primo figlio, ne ha rivelato il nome scelto. gravidanzaonline.it

Matrimonio a prima vista, Linda e Federico presto genitori: Ecco il nome scelto per nostro figlio | VideoLinda e Federico di Matrimonio a prima vista aspettano un figlio e, su Instagram, annunciano il nome scelto e quando nascerà ... ilsussidiario.net