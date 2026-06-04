Secondo Massimo Righi, la Serie A italiana di volley sta attraversando una fase di grande crescita, definita come un'epoca d'oro. Tuttavia, egli afferma che il meglio deve ancora arrivare. La sua opinione si basa sui progressi recenti del campionato e sulla potenzialità futura del settore. Righi sottolinea che, pur riconoscendo i risultati attuali, ci sono margini di miglioramento e sviluppi che potrebbero rafforzare ulteriormente il livello della competizione.

Stiamo probabilmente vivendo la golden era del volley italiano. Ma il bello, come sempre, deve ancora venire. Così come confermato da Massimo Righi, Presidente della Lega Pallavolo Serie A intervenuto nell’ultima puntata di Volley Night, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Luciano De Gregorio con Laura Partenio, Paolo Cozzi ed Alessandro Gennari. In prima battuta l’autorità sportiva ha rimarcato l’importanza del brand Serie A nel mondo: “ Bellissimo viaggio in questi anni – ha detto Righi – Il Campionato di Serie A è un Campionato quotato in tutto il mondo. A me non interessa tanto il risultato agonistico, quanto la struttura delle singole società che consentono di dare un futuro al Campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Righi: “La Serie A italiana sta vivendo un’epoca d’oro, ma il meglio deve ancora venire”

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