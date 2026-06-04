Mare in Liguria eccellenti o buone il 97% di coste

Da genovatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 97% delle coste in Liguria risulta eccellente o buono, secondo i dati più recenti. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e degli Oceani, enti di ricerca e associazioni ambientaliste hanno organizzato un evento a Roma dedicato alla tutela degli ambienti marini. La giornata ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e volontari, con focus sulla qualità delle acque e sulla conservazione degli ecosistemi marini italiani.

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In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno) e della Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno), Ispra e Snpa in collaborazione con Marevivo hanno organizzato a Roma 'Ambiente e Oceani'.Estate 2026: la mappa della qualità dell'acqua a Genova. Dove il mare è più pulito (e dove è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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