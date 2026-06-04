Mare in Liguria eccellenti o buone il 97% di coste

Il 97% delle coste in Liguria risulta eccellente o buono, secondo i dati più recenti. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e degli Oceani, enti di ricerca e associazioni ambientaliste hanno organizzato un evento a Roma dedicato alla tutela degli ambienti marini. La giornata ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e volontari, con focus sulla qualità delle acque e sulla conservazione degli ecosistemi marini italiani.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno) e della Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno), Ispra e Snpa in collaborazione con Marevivo hanno organizzato a Roma 'Ambiente e Oceani'.Estate 2026: la mappa della qualità dell'acqua a Genova. Dove il mare è più pulito (e dove è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abruzzo: il 90% delle coste è pulito, acque eccellenti per l’estateIn Abruzzo, il 90% delle coste è risultato pulito e con acque di qualità eccellente per l’estate.

Liguria sotto la pioggia: temporali sulle coste e schiarite in arrivoLa Liguria è interessata da temporali che si sono sviluppati sulle coste, mentre alcune zone stanno vivendo brevi schiarite.

Si parla di: Mare, revocato il divieto di balneazione in 4 zone del litorale genovese.

Qualità del mare in Liguria: il 97% di coste eccellenti o buone. L'analisiGenova, 04/06/2026. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, Ispra e Snpa in collaborazione con Marevivo hanno organizzato a Roma Ambiente e Oceani. U ... mentelocale.it

Promosso il litorale ligure, il 97 per cento delle coste sono eccellenti o buoneLa Liguria conferma l'assoluta bontà della qualità del mare: nella nostra regione il 97% del litorale rientra nelle due fasce migliori (eccellente e buona), anche grazie ad una cura e valorizzazione d ... ansa.it