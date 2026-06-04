Durante la conferenza stampa del giovedì, si è parlato della necessità di settimane per recuperare fiducia in sella dopo gli ultimi problemi fisici e tecnici. La gara di Ungheria è il prossimo appuntamento del campionato, che si svolgerà tra pochi giorni.

Si è aperta con la consueta conferenza stampa del giovedì la settimana che porterà al Gran Premio di Ungheria 202 6, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo il weekend del Mugello, la MotoGP non si ferma ed affronta ora al Balaton Park un’altra tappa fondamentale. Tra i piloti presenti dinanzi alla stampa, anche Marc Marquez ha espresso le sue considerazioni sui prossimi giorni sul circuito magiaro. Il campione del mondo in carica, ancora in lotta contro i vari problemi fisici, ha concluso il GP d’Italia in settima posizione, raccogliendo sensazioni positivi soprattutto sulle condizioni. Lo spagnolo ora affronta la tappa ungherese senza particolari obiettivi, con il desiderio di avvicinarsi sempre di più alla migliore forma fisica dopo gli infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Devo ritrovare fiducia in moto, saranno necessarie diverse settimane”

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