Almeno alcuni membri della famiglia proprietaria del Manchester United stanno considerando di vendere le proprie quote del club. La possibilità di cessione delle partecipazioni apre un nuovo capitolo nella gestione societaria della squadra. La notizia arriva dopo settimane di discussioni interne sulla proprietà e il futuro del club. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità della possibile vendita. La decisione riguarda esclusivamente le quote di alcuni membri della famiglia, senza indicazioni su eventuali altri azionisti coinvolti.

Quote Manchester United, alcuni Glazer sarebbero pronti a vendere: si apre adesso un nuovo fronte societario per il futuro. La famiglia Glazer sta valutando un possibile disimpegno dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Bloomberg, alcuni membri del gruppo proprietario — titolari complessivamente del 48,9% delle quote del club — avrebbero avviato discussioni interne sulla possibilità di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni nei Red Devils. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una famiglia divisa sul futuro. Il confronto, al momento, riguarderebbe soprattutto la vendita delle quote detenute da singoli componenti, che starebbero cercando di convincere anche gli altri azionisti a valutare un’uscita collettiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, i Glazer aprono alla vendita: alcuni membri studiano la cessione delle partecipazioni

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