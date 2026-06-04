L’aereo supersonico X-59 della Nasa, progettato per voli silenziosi, si sta preparando per test di rilievo. L’obiettivo è ridurre i tempi di volo tra Londra e New York a meno di quattro ore. Lo sviluppo del velivolo mira a limitare il rumore generato durante il volo. I voli di prova rappresentano un passo importante verso l’introduzione di questa tecnologia nel trasporto commerciale.

L’X-59 della Nasa sarà in grado di rivoluzionare il trasporto aereo di lungo raggio con una caratteristica fondamentale: la silenziosità La rivoluzione del trasporto aereo arriverà molto presto. Infatti, l’aereo da ricerca supersonico “silenzioso” X-59 della Nasa si sta preparando per alcuni dei suoi voli più importanti. Tra pochi giorni, l'X-plane comincerà una nuova serie di voli di prova tra cui il primo volo ad una velocità superiore a quella del suono e altri obiettivi cruciali per la missione. Dopo mesi in cui sono stati effettuati numerosi test, il team dell'X-59 ha esaminato i progressi compiuti a fine maggio e guarda con fiducia ai prossimi obiettivi tra cui altitudini più elevate e maggiori velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Londra-New York in meno di 4 ore: come funziona l’aereo supersonico della Nasa

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Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo

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