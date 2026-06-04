Londra-New York in meno di 4 ore | come funziona l’aereo supersonico della Nasa

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’aereo supersonico X-59 della Nasa, progettato per voli silenziosi, si sta preparando per test di rilievo. L’obiettivo è ridurre i tempi di volo tra Londra e New York a meno di quattro ore. Lo sviluppo del velivolo mira a limitare il rumore generato durante il volo. I voli di prova rappresentano un passo importante verso l’introduzione di questa tecnologia nel trasporto commerciale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’X-59 della Nasa sarà in grado di rivoluzionare il trasporto aereo di lungo raggio con una caratteristica fondamentale: la silenziosità La rivoluzione del trasporto aereo arriverà molto presto. Infatti, l’aereo da ricerca supersonico “silenzioso” X-59 della Nasa si sta preparando per alcuni dei suoi voli più importanti. Tra pochi giorni, l'X-plane comincerà una nuova serie di voli di prova tra cui il primo volo ad una velocità superiore a quella del suono e altri obiettivi cruciali per la missione. Dopo mesi in cui sono stati effettuati numerosi test, il team dell'X-59 ha esaminato i progressi compiuti a fine maggio e guarda con fiducia ai prossimi obiettivi tra cui altitudini più elevate e maggiori velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

londra new york in meno di 4 ore come funziona l8217aereo supersonico della nasa
© Ilgiornale.it - Londra-New York in meno di 4 ore: come funziona l’aereo supersonico della Nasa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo

Video Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo

Notizie e thread social correlati

Il jet X-59 della NASA pronto per il primo volo supersonico senza boato: a giugno il test decisivoA giugno, il jet X-59 della NASA effettuerà il primo volo supersonico senza produrre il tipico boato.

Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due oreSabastian Sawe ha stabilito un nuovo record nella maratona di Londra, completando la gara in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi.

Temi più discussi: La casa all'estero per accompagnare gli studi dei figli: le famiglie italiane investono a Londra e New York; Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo. È l'erede del Concorde; Borsa: Europa in rialzo, Londra e New York chiuse, Milano +1,2%; TeatroZeta conquista il mondo: Morgese porta L’Aquila tra New York, Londra e Madrid.

londra new york londra new york inVolo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo. È l'erede del ConcordeL'era dei voli passeggeri supersonici è vicina a una svolta epocale. Il leggendario Concorde, uscito di scena ormai da oltre vent'anni, potrebbe presto avere un erede spirituale. ilmessaggero.it

londra new york londra new york inLa casa all’estero per accompagnare gli studi dei figli: le famiglie italiane investono a Londra e New YorkLa corsa delle famiglie benestanti che acquistano piccoli immobili nelle metropoli per accompagnare i figli negli studi e nel mercato (globale) del lavoro. Una strategia che unisce la cura per la form ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web