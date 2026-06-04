LIVE Venezia-Virtus Bologna 78-70 Serie A basket 2026 in DIRETTA | espulso Hackett! Mancano 5?

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Venezia e Virtus Bologna, Venezia ha vinto con il punteggio di 78-70. Hackett è stato espulso con circa cinque minuti rimanenti. Nell’ultimo minuto, Bowman ha segnato un canestro che ha portato il punteggio a 89-85. La partita si sta avviando alla conclusione con pochi secondi rimasti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-85 Canestro di Bowman, si entra nell’ultimo minuto 87-85 Due su due ai liberi per Niang 87-83 Canestro di Bowman 85-83 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! 85-80 Due su due ai liberi per Cole 83-80 Canestro di Diouf 83-78 Canestro di Tessitori, già oltre 20 punti e con 10 assist 81-78 Canestro di Morgan e match riaperto. Time-out Venezia 81-76 Tripla di Niang! 81-73 Tripla di Wheatle! 78-73 A segno il libero aggiuntivo 78-72 Canestro di Diouf che subisce anche fallo. Virtus che prova a rientrare in partita 78-70 Canestro di Diouf 78-68 Canestro di Horton 76-68 Risponde da oltre l’arco Edwards! 76-65 Tripla di Parks! Massimo vantaggio per Venezia 73-65 Due su due ai liberi per Dos Santos 73-63 Due su due ai liberi per Candi 71-63 Match fermo per un possibile gesto violento di Hackett. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

live venezia virtus bologna 78 70 serie a basket 2026 in diretta espulso hackett mancano 5
© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna 78-70, Serie A basket 2026 in DIRETTA: espulso Hackett! Mancano 5?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reyer Venezia vs Virtus Bologna Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

Video Reyer Venezia vs Virtus Bologna Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

Notizie e thread social correlati

LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque per la serieVirtus Bologna e Reyer Venezia si affrontano in gara-2 delle semifinali di Serie A1 2025-2026.

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 decisiva per la serie

Temi più discussi: Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streaming; Virtus Bologna-Venezia oggi, playoff Serie A basket. Orario e dove vederla in tv; Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky; LBA Preview: G1 Semifinale di Finale Playoff Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia.

venezia virtus bologna live venezia virtus bolognaFai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleLeggi su Sky Sport l'articolo Venezia-Virtus gara-3 alle semifinali di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky ... sport.sky.it

Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streamingArchiviate le prime due sfide alla Virtus Arena, ora Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia tornano in campo oggi giovedì 4 giugno – palla a due alle ore ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web