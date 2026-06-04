LIVE Venezia-Virtus Bologna 78-70 Serie A basket 2026 in DIRETTA | espulso Hackett! Mancano 5?

Notizia in breve

Durante la partita tra Venezia e Virtus Bologna, Venezia ha vinto con il punteggio di 78-70. Hackett è stato espulso con circa cinque minuti rimanenti. Nell’ultimo minuto, Bowman ha segnato un canestro che ha portato il punteggio a 89-85. La partita si sta avviando alla conclusione con pochi secondi rimasti.