LIVE Venezia-Virtus Bologna 78-70 Serie A basket 2026 in DIRETTA | espulso Hackett! Mancano 5?
Durante la partita tra Venezia e Virtus Bologna, Venezia ha vinto con il punteggio di 78-70. Hackett è stato espulso con circa cinque minuti rimanenti. Nell’ultimo minuto, Bowman ha segnato un canestro che ha portato il punteggio a 89-85. La partita si sta avviando alla conclusione con pochi secondi rimasti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-85 Canestro di Bowman, si entra nell’ultimo minuto 87-85 Due su due ai liberi per Niang 87-83 Canestro di Bowman 85-83 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! 85-80 Due su due ai liberi per Cole 83-80 Canestro di Diouf 83-78 Canestro di Tessitori, già oltre 20 punti e con 10 assist 81-78 Canestro di Morgan e match riaperto. Time-out Venezia 81-76 Tripla di Niang! 81-73 Tripla di Wheatle! 78-73 A segno il libero aggiuntivo 78-72 Canestro di Diouf che subisce anche fallo. Virtus che prova a rientrare in partita 78-70 Canestro di Diouf 78-68 Canestro di Horton 76-68 Risponde da oltre l’arco Edwards! 76-65 Tripla di Parks! Massimo vantaggio per Venezia 73-65 Due su due ai liberi per Dos Santos 73-63 Due su due ai liberi per Candi 71-63 Match fermo per un possibile gesto violento di Hackett. 🔗 Leggi su Oasport.it
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