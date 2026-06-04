LIVE Venezia-Virtus Bologna 59-59 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gara-3 si decide negli ultimi 10?
La partita tra Venezia e Virtus Bologna si conclude con un punteggio di 61-61, a pochi secondi dalla fine. Nei minuti finali, Diarra ha realizzato due tiri liberi, portando la Virtus in vantaggio a 63-61. La gara-3 della Serie A basket 2026 si decide negli ultimi dieci secondi. La partita è in corso e il punteggio rimane in equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-63 Due su due ai liberi ancora per Diarra 61-61 Canestro di Diarra 61-59 Ultimo quarto che inizia con il canestro di Parks 59-59 Uno su due ai liberi per Horton e si chiude il terzo quarto 58-59 Schiacciata di Diarra 58-57 Contro parziale della Reyer con Cole 56-57 Canestro di Wheatle e Venezia di nuovo in partita 54-57 Tripla di Wiltjer 51-57 Due su due ai liberi per Jallow e time-out Venezia 51-55 Ancora da tre Edwards, protagonista assoluto per la Virtus 51-52 Canestro di Jallow 51-50 Canestro di Cole, si lotta punto a punto 49-50 Fallo tecnico per la panchina di Venezia e libero di Edwards a... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Umana Reyer Venezia - Virtus Olidata Bologna: 15^ giornata LBA 2025/26 - FULL GAME
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Programmino di serata: LIVE - LBA Gara 2 SF, Reyer Venezia vs Virtus Bologna 21 - Atletica Diamond League, Golden Gala Una partita cruciale per il destino dello scudetto ed il primo grandissimo appuntamento estivo per l'Atletica Gasato #LBAPl x.com
All'intervallo lungo la Virtus Bologna conduce 62 a 42 contro la Reyer Venezia Rimani aggiornato attraverso stories, reel e statistiche live su app LBA https://bit.ly/Download_appLBA #TuttoUnAltroSport facebook
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