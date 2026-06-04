LIVE Venezia-Virtus Bologna 59-59 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gara-3 si decide negli ultimi 10?

Notizia in breve

La partita tra Venezia e Virtus Bologna si conclude con un punteggio di 61-61, a pochi secondi dalla fine. Nei minuti finali, Diarra ha realizzato due tiri liberi, portando la Virtus in vantaggio a 63-61. La gara-3 della Serie A basket 2026 si decide negli ultimi dieci secondi. La partita è in corso e il punteggio rimane in equilibrio.