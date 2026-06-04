LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro azzurre all’attacco vantaggio sul gruppo intorno ai 2?
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, quattro ciclisti italiani hanno attaccato in testa alla corsa. Il vantaggio sul gruppo principale si aggira intorno ai 2-3 minuti. A metà percorso, il gruppo ha perso terreno e il margine della fuga si è stabilizzato. La corsa continua con i fuggitivi in avanti, mentre i favoriti restano nelle retrovie in attesa di sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Il gruppo ha definitivamente mollato la presa: margine della fuga intorno ai 3?. 14.26 La maglia ciclamino, attualmente, è salda nelle mani di Elisa Balsamo. 14.23 Segato e Cagnazzo fanno parte della Vini Fantini-BePink, Bezzone del Team Mendelspeck E-Work e Spimi della Top Girls Fassa Bortolo. 14.20 Sale a 1’55” il vantaggio delle quattro battistrada. 14.17 Quattro azzurre al comando della corsa, il loro margine è di 1’03” sul gruppo maglia rosa. 14.14 Privo tentativo di fuga: ci sono Camilla Bezzone, Sharon Spimi, Gaia Segato ed Irene Cagnazzo. 14.11 Ancora nessuno scatto in testa al gruppo. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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