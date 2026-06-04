LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | meno di 100 km al traguardo sempre sui 4? il margine della fuga

Meno di 100 km al traguardo e il margine della fuga si mantiene sui quattro minuti. Le atlete coinvolte sono Camilla Bezzone, Gaia Segato, Irene Cagnazzo e Sharon Spimi. Bezzone corre con il Team Mendelspeck E-Work, Spimi con Top Girls Fassa Bortolo, mentre Segato e Cagnazzo sono in forza a Vini Fantini-BePink. La corsa prosegue con questa fuga, mentre la distanza dal gruppo principale rimane stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Queste le atlete che fanno parte della fuga di giornata: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 15.50 Fenix-Premier Tech e Lidl Trek in testa al gruppo a fare l’andatura. 15.47 Il vantaggio della fuga è di 4’12” sul gruppo maglia rosa. 15.44 Giornata soleggiata quest’oggi sulle strade del Giro, fortunatamente le temperature sono più basse rispetto a settimana scorsa. 15.41 La corsa si sta avvicinando a Lazise. 15.38 Faribi Hashima (Vini Fantini-BePink) è la prima atleta afghana a prendere parte al Giro d’Italia femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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