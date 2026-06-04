CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Tra le fuggitive c’è anche un’ottima triatleta: si tratta della marchigiana Sharon Spimi. 15.26 La Liv Racing TeqFind ha vinto trentatré tappe nella sua storia al Giro d’Italia femminile, risultando la squadra con più successi allo stato attuale. 15.23 La corsa sta costeggiando la riva orientale del Lago di Garda. 15.20 Il dislivello della tappa odierna è di 35o metri. 15.17 Ovviamente è ancora presto per capire se la fuga odierna avrà delle possibilità di portare a termine la propria missione. 15.14 La corsa sta per entrare nel comune di Torri del Benaco. 15.11 Ancora 112 km da percorrere per arrivare sul traguardo di Brescello. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine sempre di 4? per le quattro azzurre al comando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il margine delle quattro azzurre al comando, gruppo a quasi 4?Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, le quattro cicliste italiane al comando hanno aumentato il loro margine sul gruppo principale, che...

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato il Passo Tre Croci, sempre in ventidue al comando

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa; Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca Piganzoli; Giro d'Italia Women | 7ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.

Follow the Live giroditaliawomen.it/en/live/ . Segui la diretta della Tappa giroditaliawomen.it/live/ #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine sempre di 4? per le quattro azzurre al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Tra le fuggitive c'è anche un'ottima triatleta: si tratta della marchigiana Sharon Spimi. 15.26 La Liv ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes beffa Balsamo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon ... oasport.it