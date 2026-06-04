LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Bezzone Spimi Segato e Cagnazzo al comando con 4? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Le fuggitive mantenogono un vantaggio di 4?. 15.59 Le rivali principali di Elisa Balsamo, in caso di arrivo in volata, saranno la bergamasca Chiara Consonni (CANYONSRAM), l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ) e l’olandese Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech). 15.56 La Top Girls Fassa Bortolo non vince dal 27 agosto 2023. 15.53 Queste le atlete che fanno parte della fuga di giornata: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 15.50 Fenix-Premier Tech e Lidl Trek in testa al gruppo a fare l’andatura. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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