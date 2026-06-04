Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, le quattro cicliste italiane al comando hanno aumentato il loro margine sul gruppo principale, che si trova a circa 4 minuti di distanza. La testa della corsa si sta avvicinando al comune di Malcesine, con i corridori che continuano a percorrere il percorso del tracciato. La corsa prosegue senza ulteriori variazioni di rilievo nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 La testa della corsa si sta avvicinando al comune di Malcesine. 14.44 Ricordiamo la composizione della fuga: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 14.41 Le battistrada guidano la corsa con 3’50” sul gruppo. 14.38 Lo sprint intermedio di oggi è posizionato nel comune di Ospitaletto. 14.35 Nessuna delle fuggitive preoccupa in ottica generale: Segato è quella meglio piazzata ad ora, con un ritardo di 23’51” da Van Der Breggen. 14.32 Mancano 139 km al traguardo. 14.29 Il gruppo ha definitivamente mollato la presa: margine della fuga intorno ai 3?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il margine delle quattro azzurre al comando, gruppo a quasi 4?

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