L’Euro? Secondo Guarino costituzionalista ed ex ministro fu un colpo di Stato

L’Italia e altri quindici paesi dell’Europa sud-orientale e meridionale hanno presentato una richiesta di modifica alla proposta di bilancio della Commissione europea. Questa richiesta riguarda i fondi destinati ai programmi comunitari e alle spese previste, e arriva in un momento di tensione tra gli Stati membri e l’istituzione europea. La proposta di bilancio è attualmente al centro di discussioni tra i paesi coinvolti, che chiedono modifiche specifiche prima di approvarla.

L’Italia e altri 15 Paesi del Sud e dell’Est Europa (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia) hanno chiesto di modificare la proposta di bilancio presentata dalla Commissione europea. I 16 Paesi sostengono la necessità “di garantire condizioni di attuazione più favorevoli, quali un tasso di cofinanziamento dell’Unione europea dell’85% per gli Stati membri con un reddito pro capite inferiore alla media europea”. “Il rafforzamento del mercato unico non può prescindere da una politica di coesione – ha sostenuto a Bruxelles il ministro italiano per gli Affari europei Tommaso Foti -. 🔗 Leggi su Formiche.net

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