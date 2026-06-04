Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, i contribuenti hanno la possibilità di decidere come destinare una parte dell'Irpef già dovuta allo Stato. Attraverso i meccanismi del 5x1000, dell'8x1000 e del 2x1000 è infatti possibile sostenere realtà e attività differenti senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Non si tratta di versamenti ulteriori, ma della scelta di indirizzare una quota delle proprie imposte verso specifici beneficiari. Tra gli strumenti più conosciuti figura il 5x1000, nato per sostenere enti che operano in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo. Le risorse raccolte vengono destinate agli enti del Terzo Settore, agli istituti impegnati nella ricerca scientifica e medica, alle associazioni sportive dilettantistiche e ad altre realtà che svolgono attività di interesse collettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le tre scelte differenti per destinare una parte delle imposte

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