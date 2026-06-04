Le donazioni per i progetti scientifici e le attività di ricerca

Un contribuente ha deciso di destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria. Questa scelta permette di finanziare progetti scientifici e attività di ricerca senza costi aggiuntivi per chi effettua la donazione. La decisione si riferisce a una quota fiscale, e non comporta versamenti extra, ma supporta lo sviluppo di nuove cure e innovazioni mediche.

Scegliere di destinare il proprio 5x1000 alla ricerca sanitaria significa contribuire in modo diretto allo sviluppo della medicina e al miglioramento delle cure, senza sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Attraverso una semplice firma nella dichiarazione dei redditi, infatti, ogni contribuente può indirizzare una quota della propria Irpef verso progetti scientifici e attività di ricerca che hanno un impatto concreto sulla salute delle persone. La possibilità di destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria è disciplinata dalla normativa vigente, che individua i soggetti ammessi al beneficio e le modalità di accesso al riparto delle risorse.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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