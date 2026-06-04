La spada di Damocle sulla testa degli studenti disabili Bartoccelli | Abbiamo più di 100 Asacom e siamo sempre in rosso

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) che supportano gli studenti disabili nelle scuole sono in crisi finanziaria. Nonostante siano più di 100 le strutture attive, tutte operano in perdita. Negli ultimi mesi si sono intensificati i dibattiti sulle condizioni di lavoro degli operatori e sulla continuità del servizio. La mancanza di fondi mette a rischio il supporto quotidiano agli studenti con disabilità, creando incertezza sulla loro assistenza scolastica.

Negli ultimi mesi il dibattito attorno agli Asacom – gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che affiancano gli studenti con disabilità durante le ore di lezione a scuola – si è concentrato soprattutto sulle richieste degli operatori: maggiore continuità lavorativa, condizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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