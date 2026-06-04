La Pulce d’Acqua ancora una domenica con il mercatino dell’usato

Notizia in breve

Durante una domenica, si è svolto nuovamente il mercatino dell’usato, aperto prima della pausa estiva. L’evento ha visto la presenza di numerosi espositori e visitatori che hanno potuto scambiare o acquistare oggetti di seconda mano. La manifestazione si è svolta come di consueto, con bancarelle allestite in un’area dedicata. Nessun incidente o problema è stato segnalato durante la giornata. La presenza di pubblico è stata consistente, con un flusso di persone che si è protratto per tutta la mattinata.