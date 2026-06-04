La Pulce d’Acqua ancora una domenica con il mercatino dell’usato

Da ravennatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una domenica, si è svolto nuovamente il mercatino dell’usato, aperto prima della pausa estiva. L’evento ha visto la presenza di numerosi espositori e visitatori che hanno potuto scambiare o acquistare oggetti di seconda mano. La manifestazione si è svolta come di consueto, con bancarelle allestite in un’area dedicata. Nessun incidente o problema è stato segnalato durante la giornata. La presenza di pubblico è stata consistente, con un flusso di persone che si è protratto per tutta la mattinata.

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Ancora un’occasione, prima della pausa estiva, per un “viaggio” tra le bancarelle del mercatino dell’usato. “La Pulce d’Acqua” torna infatti domenica 7 giugno in Darsena a Ravenna, dalle 8.30 e le 18.30. Si tratta del recupero della precedente edizione, dopo l’annullamento causa maltempo. In riva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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