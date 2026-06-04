La grande atletica torna nel Mugello con la Corrilago 2026

Notizia in breve

La Corrilago 2026 ha riportato la grande atletica nel Mugello, in Toscana. La corsa si è svolta in una domenica ricca di eventi podistici in tutta Italia, ma ha attirato particolare attenzione nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, tornando a celebrare le gare su strada in questa zona. La corsa ha avuto un ruolo centrale tra gli eventi podistici di giornata, segnando il ritorno di grandi competizioni atletiche nel territorio.