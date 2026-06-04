La grande atletica torna nel Mugello con la Corrilago 2026
La Corrilago 2026 ha riportato la grande atletica nel Mugello, in Toscana. La corsa si è svolta in una domenica ricca di eventi podistici in tutta Italia, ma ha attirato particolare attenzione nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, tornando a celebrare le gare su strada in questa zona. La corsa ha avuto un ruolo centrale tra gli eventi podistici di giornata, segnando il ritorno di grandi competizioni atletiche nel territorio.
In una domenica davvero ricca di eventi podistici in tutta Italia ma in particolar modo in Toscana, spicca la Corrilago che riporta la grande atletica al Mugello. A Barberino è tutto pronto per una sfida che ha sempre coinvolto il meglio del podismo toscano. La manifestazione, valida per il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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