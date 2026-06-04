La fumettista franco-iraniana Marjane Satrapi celebre per la graphic novel autobiografica Persepolis è morta a 56 anni Il video di Amicait

Da amica.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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askanews) – Addio a Marjane Satrapi la fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a Persepolis, la graphic novel autobiografica che racconta la sua infanzia in Iran durante e dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Trasferitasi in Francia nel 1994, Satrapi aveva trasformato la propria esperienza personale in un’opera simbolo della lotta per la libertà e dei diritti delle donne iraniane. Nel 2007 l’adattamento cinematografico di Persepolis, da lei co-diretto, aveva vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ottenuto una candidatura agli Oscar. I familiari hanno riferito che Satrapi, 56 anni, è morta “di tristezza”, poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa, definito “l’amore della sua vita”. 🔗 Leggi su Amica.it

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