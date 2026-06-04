La compagnia teatrale Gli svitati dona un assegno solidale dell’importo di 2mila euro all’associazione il Cromosoma della felicità

La compagnia teatrale Gli Svitati ha consegnato un assegno da 2.000 euro all’associazione Il Cromosoma della Felicità. La donazione evidenzia come il teatro possa essere un mezzo di solidarietà. La consegna è stata fatta durante un evento pubblico, sottolineando l’impegno della compagnia nel sostenere cause sociali. Nessun dettaglio è stato fornito sui progetti specifici finanziati con la donazione.

La compagnia teatrale degli Svitati ha dimostrato ancora una volta come il teatro possa trasformarsi in qualcosa che va oltre il semplice spettacolo. Dietro ogni battuta, ogni canzone, ogni costume e ogni prova ci sono ore di lavoro, impegno, rinunce, ma soprattutto amore per quello che si fa e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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