La Camera frena Trump sull’Iran la tregua in Libano | amene vacuità

La Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede al presidente di ritirare le forze dal conflitto con l’Iran. La decisione prevede che il presidente debba ottenere l’approvazione del Congresso per proseguire l’intervento militare. La votazione si è concentrata sulla limitazione delle azioni unilaterali in materia di guerra, segnando un passo verso il controllo parlamentare sulle decisioni militari. La risoluzione rappresenta una risposta diretta alle recenti escalation con l’Iran.

La Camera degli Stati Uniti ha votato una risoluzione che chiede al presidente di ritirare le forze statunitensi dal conflitto con l’Iran e di ottenere l’approvazione del Congresso se vuole continuare la guerra. Questi i titoli dei giornali di oggi, che però poi devono specificare che la risoluzione deve passare al vaglio del Senato, dove difficilmente verrà approvata, e che quanto approvato, nella forma di una Concurrent Resolution, è solo un atto simbolico, un’espressione dell’opinione del Congresso, e non ha alcun valore legislativo. Non impone alcunché al presidente né può negare il sostegno economico all’operazione militare. Insomma, vanità delle vanità, che con un presidente decisionista come Trump ha un valore ancora più miserevole (a proposito di democrazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Vance says 'TBD' if Trump signs Iran agreement

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