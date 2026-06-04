Kiev Russia Ue | Magyar parla come Orbán

Il nuovo premier ha risposto a Ursula von der Leyen riguardo alla possibilità di un nuovo approccio con l’Ucraina, affermando che questa dipenderà dal rispetto dei diritti della minoranza ungherese. La dichiarazione è arrivata dopo un colloquio con la presidente della Commissione europea. Non ci sono state ulteriori precisazioni su eventuali cambiamenti nelle politiche o nelle relazioni tra l’Ue e l’Ucraina.

Per celebrare lo scongelamento di 16 miliardi di fondi Ue, Péter Magyar si era intestato il merito di una «svolta storica» per l’Ungheria. Ieri, Emmanuel Macron lo ha accolto all’Eliseo celebrando l’arrivo di una «nuova era». Non serve nemmeno sforzarsi per capire che, in realtà, il suo resta un «orbanismo», solo più gentile: era sufficiente leggere un’intervista uscita sulla Frankfürter Allgemeine Zeitung, nella lingua madre di Ursula von der Leyen. Giusto per accertarsi che anche lei la capisse. Il presidente francese vorrebbe tirare Magyar dentro la fumosa coalizione dei volenterosi, in occasione del mega evento che organizzerà il 14 luglio, per commemorare la Rivoluzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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OFFICIAL: Peter Magyar is in power! Is Orbán fleeing the country

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