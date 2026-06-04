Intelligenza artificiale a scuola dirigenti scolastici a confronto in Sicilia | dall’AI Act alla didattica personalizzata
In Sicilia, i dirigenti scolastici si sono riuniti per discutere dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Tra i temi affrontati ci sono l’applicazione del AI Act e le potenzialità di una didattica più personalizzata. Sono stati analizzati strumenti come chatbot e altre tecnologie digitali, valutando come integrarli nelle attività didattiche e gestionali. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni scolastiche della regione.
L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva da osservare a distanza. Tra chatbot generativi, strumenti per la progettazione didattica, automazione documentale e nuove regole europee, le scuole sono già chiamate a confrontarsi con una trasformazione che coinvolge contemporaneamente insegnamento, organizzazione e responsabilità amministrative. Da questa consapevolezza è nato il convegno “La Scuola aumentata: guidare l’innovazione nell’Era dell’IA”, promosso da ANDIS Sicilia a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, e dedicato ai dirigenti scolastici. L’iniziativa ha riunito docenti universitari, esperti di innovazione, specialisti della privacy e pedagogisti per discutere come governare una tecnologia che sta modificando il modo di apprendere, insegnare e amministrare le istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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