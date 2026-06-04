Inaugurato a Lanciano il murale dedicato all' atleta paralimpica Ilenia Colanero

A Lanciano, nel piazzale dell’istituto Comprensivo Umberto I, è stato inaugurato questa mattina un murale dedicato all’atleta paralimpica di apnea. L’opera è stata realizzata dall’artista Nicola Di Totto, in arte 2Neko.

È stato inaugurato questa mattina, 4 giugno, nel piazzale dell'istituto Comprensivo Umberto I, il murale dedicato alla campionessa paralimpica di apnea Ilenia Colanero e realizzato dall'artista Nicola Di Totto (in arte 2Neko).“Insegnaci a sognare” è il nome dell'opera che celebra i valori di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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