Il vento travolge i gazebo del mercatino vegano parte la raccolta fondi | 20 attività distrutte e danni per migliaia di euro

Il 2 giugno un forte vento ha abbattuto i gazebo del mercatino vegano nel Marina di Ravenna Vegan Experience, causando danni a circa 20 attività e perdite di migliaia di euro. Il maltempo ha interessato anche altri stabilimenti balneari, tra cui uno a Lido di Classe. L’evento si è concluso con la richiesta di una raccolta fondi per coprire i danni subiti.

È stato un 2 giugno di maltempo quello che ha attraversato i lidi del Ravennate e che, oltre a colpire alcuni stabilimenti balneari tra cui il Pura Vida di Lido di Classe, intorno alle ore 19 si è scatenato anche sul Marina di Ravenna Vegan Experience. L'evento, un grande mercatino dedicato alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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