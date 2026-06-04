Il teatro Pirandello riapre il sipario fuori stagione | c' è Claudio Casisa con il nuovo spettacolo Inconcludente

Il teatro Pirandello riapre fuori stagione con lo spettacolo “Inconcludente” di Claudio Casisa. L’attore, noto per il duo “Soldi spicci”, presenta ora monologhi e one man show in diverse città italiane. Lo spettacolo si svolge al di fuori della stagione ufficiale del teatro, offrendo un’occasione per il pubblico di vedere Casisa in una veste diversa. La produzione si concentra su un format di performance solitarie, con testi originali e interpretazioni in prima persona.

In tanti lo identificano con il fortunatissimo duo dei “Soldi spicci”. Ora porta in giro monologhi, autentici “one man show” per i teatri d'Italia. E ne approfitta per riaprire il sipario del teatro Pirandello quando la stagione ufficiale è ormai conclusa. Lui è Claudio Casisa, il comico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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