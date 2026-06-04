il potere militare usa visita il venezuela

Dan Caine, capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, è atterrato ieri a Caracas in quella che è la sua prima visita ufficiale in Venezuela. Il rappresentante e capo militare degli Usa ha incontrato molti rappresentanti del governo ad interim di Delcy Rodriguez, giacché la leader del regime si trova in India per un viaggio ufficiale. Joe Holstead, portavoce dello Stato maggiore, ha spiegato con un comunicato che nella visita a Caracas Caine ha partecipato “a conversazioni bilaterali con dirigenti di alto livello del governo ad interim”, e ha anche visitato “l’Unità di Rafforzamento di Sicurezza della Marina della ambasciata”. Prima della visita del capo militare Usa, i venezuelani hanno ricevuto – in ben due occasioni – il capo del Commando Sud, generale Francis Donovan, come ricorda l’emittente tedesca Deutsche Welle. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Il punto sull'attacco degli Stati Uniti al Venezuela

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