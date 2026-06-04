Il Napoli comincerà il campionato 2026 2027 in trasferta | arriva l' annuncio

Il Napoli inizierà il campionato di Serie A 20262027 con una trasferta. L'annuncio arriva prima della pubblicazione del calendario delle 38 giornate, prevista per venerdì 5 giugno. La data di esordio in trasferta è già nota, anche se il dettaglio dell’avversario non è stato ancora comunicato. L’unica certezza riguarda l’inizio in trasferta, mentre tutte le altre partite saranno rese note con la pubblicazione ufficiale del calendario.

In attesa di conoscere il calendario di tutte le 38 giornate del campionato di Serie A, che sarà svelato nella serata di venerdì 5 giugno, per il Napoli c'è già una certezza relativa all'esordio.La squadra azzurra, infatti, disputerà la prima partita di campionato in trasferta, lontano dalle mura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Non è che il Napoli l'anno prossimo comincia la Champions con chissà quale obiettivo

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