Il rovescio di Modric sembra avere il contagiri, mentre Leao, con quelle sgasate, si vede che è tipo da terra rossa. E poi vogliamo parlare di Maignan? Un cecchino quando va in battuta! Qualora ve lo steste chiedendo, non siamo impazziti: semplicemente, il futuro del Milan potrebbe presto intrecciarsi con quello del tennis, più di quanto si possa immaginare. FITP pensa a un torneo in Italia. Andiamo con ordine: la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ha recentemente rilevato la licenza del torneo ATP 250 di Bruxelles, annunciando l’intenzione di ricollocare l’evento nel Nord Italia. Il nostro paese vive un momento d’oro nella disciplina, con ben 5 atleti nelle prime venti posizioni della classifica maschile e femminile, e soprattutto può contare su un bacino di appassionati che cresce costantemente. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Il Milan si apre al tennis? Spunta l’indiscrezione su San Donato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sala blinda l’accordo su San Siro: «Meglio uno stadio nuovo a Milano che vedere Inter e Milan a San Donato. Sul prezzo…»Il sindaco di Milano ha confermato che si è raggiunto un accordo sulla questione dello stadio di San Siro, affermando che è preferibile costruire una...

Milan, San Donato si trasforma: ecco il progetto del club rossoneroA San Donato, nell'area di Milano, si stanno pianificando importanti cambiamenti legati a un progetto promosso dal club rossonero.

Temi più discussi: Il sogno di Giuseppe Cassinari è realtà: Così sono diventato parte del Milan; Eurolega, il ceo Bueno duro su Cardinale: Parole irrispettose e arroganti; Milan, quanto ti costano i licenziamenti: il peso sul bilancio; Milan: otto giorni dopo il vuoto di potere, scontro Cardinale-Ibra sui nuovi nomi.

Tra la palude burocratica di San Donato e i continui dietrofront su San Siro, RedBird ha capito che non poserà una pietra prima che i nodi del debito vengano al pettine. Senza stadio, il Milan per un fondo di private equity diventa un dead asset. x.com

Affitto a Milano (consiglio zone migliori) reddit

Milan, al via i lavori a San Donato. Ma i No Stadio non ci stanno: raccolte 3000 firme e attacco al sindacoA San Donato Milanese hanno preso il via gli annunciati lavori di recinzione dell`area San Francesco, quella individuata dal Milan per la realizzazione del nuovo. calciomercato.com

Il Comune di San Donato sarà risarcito per il mancato stadio del Milan: bonifico da 74mila euroIl Comune di San Donato riceverà 74mila euro dal Milan come rimborso per le spese tecniche sostenute per l’istruttoria legata al progetto di un nuovo stadio, che non sarà più realizzato. Il Comune di ... fanpage.it