Dal gennaio 2023, il decreto Piantedosi limita l’accesso delle ONG alle acque italiane, regolando gli interventi in mare. Secondo i dati ufficiali, le morti di migranti in mare sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Un giornale tedesco ha accusato l’Italia di causare più morti, ma i numeri ufficiali smentiscono questa affermazione. La normativa ha introdotto restrizioni che hanno modificato le operazioni delle ONG nel Mediterraneo.

Il decreto Piantedosi è stato introdotto nel nostro Paese a gennaio 2023, regolamentando gli interventi delle Ong dei migranti in mare all’interno delle acque territoriali italiane. Un provvedimento che si inserisce nel controllo dei confini obbligatorio da parte del governo e che si applica, ovviamente, solo quando le navi Ong entrano nello spazio italiano e quando chiedono un porto al nostro Paese. In alternativa, possono operare secondo quelle che ritengono essere le norme a cui sottostare, rivolgendosi ad altri Paese per ottenere un porto perché, anche se non viene sottolineato così spesso, nel Mediterraneo centrale c’è solo l’Italia a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il giornale tedesco attacca l'Italia sulla poltica migratoria: "Causa più morti". Ma i numeri lo smentiscono

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